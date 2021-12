Q&A POP su Everyeye: aspettiamo le vostre domande su film, serie e fumetti oggi alle 15:00

Anche questa settimana torna l'appuntamento con il nostro Q&A POP: lasciateci le vostre domande tra i commenti di questo articolo e tornate alle 15:00 per tutte le risposte nella diretta condotta da Gabriele Laurino e Edoardo Ferrarese.

Nel corso della nuova sessione di domande e risposte discuteremo insieme tutte le recenti novità dal mondo dell'intrattenimento, spaziando dai film alle serie tv, dai fumetti ai videogame, e in generale tutto ciò che riguarda la cultura geek: dalla recente e improvvisa cancellazione di Cowboy Bebop di Netflix all'imminente uscita nei cinema dell'attesissimo Spiderman No Way Home, Q&A Pop ci permetterà di analizzare nel dettaglio gli argomenti più caldi di questi giorni e fare il punto della situazione sugli appuntamenti delle prossime settimane.

Quale argomento volete discutere con più urgenza? Quali sono le vostre domande più impellenti? Lasciatecele nello spazio dedicato ai commenti che trovate come sempre in calce a questo articolo, e ricordate: appuntamento fissato sui nostri canali a partire dalle 15:00 di oggi pomeriggio.

