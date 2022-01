Q&A POP oggi alle 15:00, rispondiamo alle vostre domande su cinema e serie TV!

Everyeye rinnova l'appuntamento con l'immancabile Q&A POP: durante il pomeriggio di domani 13 gennaio, sul nostro canale Twitch troverete come sempre le risposte ad ogni vostro quesito che riguardi le ultime novità in fatto di cinema, serie TV, fumetti e cultura geek in generale.

Seguire la diretta sarà, come sempre, facilissimo: vi basterà collegarvi al canale Twitch di Everyeye alle 15 di domani pomeriggio per prender parte al Q&A POP che durerà fino alle 17 e durante il quale potremo affrontare gli argomenti più disparati, dai pareri su Matrix Resurrections alle aspettative per i Fantastici 4 di Jon Watts, passando per le ultime novità su Doctor Strange in the Multiverse of Madness e tanto altro ancora.

Gli argomenti di cui parlare non mancano neanche sul fronte serial, dall'ultimo episodio di The Book of Boba Fett alla nuova stagione di Cobra Kai, senza dimenticare ovviamente la seconda stagione di The Witcher. Per partecipare più attivamente all'evento non vi resta altro da fare che porci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo: nel corso della diretta daremo spazio a tutti i vostri dubbi e le vostre curiosità!

Vi ricordiamo, inoltre, che attivando la campanella potrete ricevere in anticipo la notifica dell'inizio della live: l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, infine, è gratuita per gli abbonati Amazon Prime.