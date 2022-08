Q&A POP, giovedì alle 15.00 il nuovo appuntamento: inviate le vostre domande!

Nuova settimana e nuovo appuntamento con Q&A POP insieme alla redazione di Everyeye, pronta a rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo del cinema, delle serie tv, degli anime e dei fumetti. Potete lasciare i vostri quesiti nella sezione commenti di questa news e vi risponderemo direttamente nella live Twitch.

L'appuntamento con Q&A POP di questa settimana è per giovedì 4 agosto, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Due ore per approfondire alcuni dei temi maggiormente attuali nella cultura pop, partendo naturalmente dal cinema e allargando la conversazione alle novità delle serie tv fino al mondo dei fumetti e degli anime.



Parleremo della clamorosa cancellazione del film di Batgirl, così come delle nuove uscite per agosto sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Inoltre cercheremo di rispondere a tutti i vostri quesiti sulla serie del momento disponibile su Netflix; su Everyeye trovate la nostra recensione dell'episodio 11 di Better Call Saul 6, lo show che nasce da Breaking Bad e che ha conquistato il cuore di tantissimi fan del piccolo schermo.



Prima di ribadirvi l'appuntamento per domani, vi ricordiamo che attivando la campanella sul canale Twitch Everyeye.it potrete ricevere le notifiche poco prima dell'inizio della live. L'iscrizione al nostro canale Twitch è gratuita per gli abbonati Amazon Prime, che vi permette l'accesso ad alcuni bonus. Non dimenticate l'appuntamento di giovedì 4 agosto alle ore 15.00 e scatenatevi nei commenti con le domande per la nostra redazione!