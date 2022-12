Q&A POP giovedì 22 dicembre dalle 15: aspettiamo le vostre domande su Cinema e Serie TV!

Alla vigilia delle festività torniamo a rispondere alle vostre domande con un nuovo, imperdibile appuntamento del Q&A POP di Everyeye, che si terrà giovedì 22 dicembre dalle 15:00 alle 17:00. Come sempre, vi riportiamo di seguito tutte le istruzioni per partecipare alla diretta Twitch e porci ogni domanda su cinema, serie e cultura pop.

Il nuovo appuntamento con il Q&A POP di Everyeye si terrà dopodomani 22 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle 17:00 sul nostro canale Twitch: ci sarà ampio spazio, come sempre, per discutere delle ultime novità in fatto di cinema, serie TV e tanto altro. E le novità da commentare non mancano. Siamo reduci dal primo, stratosferico weekend al botteghino di Avatar 2, che ha tutti gli occhi puntati addosso.

Ma siamo anche tornati a un nuovo giro di rivoluzioni in casa Warner Bros. Discovery, considerate tutte le cancellazioni volute da James Gunn e il piano decennale che prepara per il DC Universe. Dal lato serial invece, una delle notizie più importanti è sicuramente la messa in lavorazione di un’adattamento Amazon di God of War, che però fa tremare molti fan di vecchia data per le sue premesse. Di questo e tanto altro parleremo nel corso del Q&A POP di dopodomani pomeriggio: per partecipare, come sempre, non vi resta che porci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo.

Vi ricordiamo, inoltre, che attivando la campanella sul nostro canale Twitch sarete avvisati in anticipo dell'inizio della live; l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye è gratuita per gli abbonati Amazon Prime e vi darà diritto ad alcuni interessantissimi bonus, tra cui le dirette senza pubblicità e l'accesso all'Orda di Everyeye su Telegram e Discord.