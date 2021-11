Q&A POP con JTaz oggi su Twitch: lasciateci le vostre domande su film, serie TV e anime

Nuova settimana, nuovo appuntamento con il Q&A POP di Everyeye: come sempre ci troverete pronti sul nostro canale Twitch a rispondere a tutte le vostre curiosità relative alle ultime novità su cinema, serie TV, fumetti, anime e cultura geek in particolare, stavolta in compagnia di un ospite d'eccezione.

A farci compagnia durante il Q&A di oggi ci sarà infatti lo youtuber JTaz, che parteciperà quindi alla diretta che avrà luogo sul canale Twitch di Everyeye dalle 17 alle 19 di questo pomeriggio: gli argomenti di cui parlare non mancheranno di certo, dall'attesissimo trailer di Spider Man No Way Home all'esordio de Gli Eterni nel Marvel Cinematic Universe, passando ovviamente per il nuovo trailer di The Witcher e tutte le altre novità saltate fuori nel corso degli ultimi giorni.

Partecipare sarà anche stavolta semplicissimo: vi basterà lasciarci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo e poi attendere l'inizio della live per trovare risposta ad ogni vostro quesito. Vi ricordiamo, inoltre, che attivando la campanella su Twitch sarete in grado di ricevere in anticipo le notifiche relative all'inizio di ogni evento presente nel nostro palinsesto. Gli utenti Amazon Prime hanno inoltre diritto all'iscrizione gratuita al canale, tra i cui bonus vi ricordiamo l'accesso ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye.