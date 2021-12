Q&A POP live oggi alle 15:00: lasciate le vostre domande su cinema, fumetti, serie TV

Anche questa settimana, il Canale Twitch di Everyeye è pronto ad ospitare un nuovo appuntamento interamente dedicato al mondo del cinema e delle serie TV, oltre che degli anime, dei manga e del fumetto in generale.

Quest'oggi, giovedì 2 dicembre, la Redazione di Everyeye torna in diretta con una ricca sessione di Q&A POP, durante la quale discuteremo in libertà di tutte le novità relative al variopinto universo della cultura pop. L'appuntamento è fissato per le ore 15:00 in punto. La diretta si protrarrà per circa due ore, durante le quali saranno le vostre domande a determinare l'ordine del giorno. Fin da ora, dunque, potete anticiparci i vostri quesiti, che saranno poi letti in diretta durante la live: lo spazio commenti in calce a questa news è a vostra completa disposizione!



Gli argomenti di discussione non mancheranno sicuramente, tra lo straordinario successo della serie animata Arcane: League of Legends e il trionfale ritorno in scena di Zerocalcare. L''apprezzato autore romano è infatti protagonista di un doppio debutto, su Netflix, con la serie Strappare lungo i bordi, e in fumetteria con Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia. Interessanti novità ovviamente anche sul fronte cinematografico, tra mondo Marvel e supereroistico e non.



Vi aspettiamo dunque quest'oggi alle 15:00 sui lidi del canale Twitch di Everyeye. Vi ricordiamo che per interagire in diretta con la Redazione è sufficiente iscriversi al canale, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Per coloro che desiderano invece supportare attivamente il palinsesto di Everyeye, segnaliamo la possibilità di abbonarsi al nostro canale Twitch gratis con Amazon Prime: in questo modo potrete avere libero accesso a tutte le repliche delle dirette.