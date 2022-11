Q&A POP, oggi alle 15.00 il nuovo appuntamento: preparate le domande!

Un nuovo imperdibile appuntamento con Q&A POP, ormai una tradizione per la community di Everyeye che può interagire live con la redazione per parlare degli argomenti più caldi nel mondo dell'intrattenimento, dal cinema alle serie tv sino ai fumetti e i videogiochi, per non tralasciare nessun ambito della cultura pop.

Il nuovo appuntamento da segnare nella vostra agenda giornaliera è per oggi pomeriggio, giovedì 10 novembre alle ore 15.00. Insieme ai nostri redattori potrete chiacchierare di cinema, serie tv, fumetti e videogiochi, e soddisfare qualsiasi curiosità sui temi maggiormente citati e attuali.



Ovviamente l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever sta monopolizzando l'attenzione degli appassionati di cinema. Il film di Ryan Coogler è da ieri nelle sale e riporta gli spettatori nel mondo di Wakanda, orfano di Re T'Challa dopo la scomparsa di Chadwick Boseman. Per saperne di più sul film potete leggere la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever e riservare le vostre domande alla live di oggi.



Nel frattempo sul fronte serie tv ieri è stata distribuita su Netflix la quinta stagione di The Crown, acclamato show britannico che racconta la lunga storia del regno della regina Elisabetta II, che vedrà protagonista in questa nuova stagione l'attrice Imelda Staunton.



Di questo e molto altro parleremo nella live di oggi alle ore 15.00. Potete anticipare le vostre domande nella sezione commenti di questa news