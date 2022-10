Q&A POP, oggi alle 15.00 il nuovo appuntamento per rispondere alle vostre domande!

Alle ore 15.00 di oggi, giovedì 27 ottobre, ci sarà un nuovo appuntamento con l'atteso Q&A POP con la redazione di Everyeye che risponderà in diretta alle vostre domande sull'attualità che riguarda il mondo del cinema, delle serie tv e dei fumetti. Un momento di condivisione sempre molto atteso con la nostra community.

Come ogni Q&A POP che si rispetti, anche oggi affronteremo alcune delle novità che riguardano il cinema, nel week-end che anticipa Halloween. E proprio il film con Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode - scoprite il trailer di Halloween Ends - è uno dei titoli maggiormente chiacchierati delle ultime settimane. Diretto da David Gordon Green, il lungometraggio sancirà l'addio di Curtis all'iconico personaggio che le ha cambiato la carriera.



Se invece preferite soffermarvi sulle ultime novità dello streaming, proprio ieri è stata distribuita la quarta stagione dell'acclamata sit-com italiana Boris, con il ritorno del cast capitanato da Francesco Pannofino nei panni di René Ferretti.Per saperne di più sulla serie potete leggere la nostra recensione di Boris 4, disponibile da ieri su Disney+.



In attesa della diretta potete lasciare le vostre domande in anticipo nella sezione commenti di questa news. Inoltre ne approfittiamo per ricordarvi di iscrivervi al nostro canale Twitch, utilizzando anche l'abbonamento Prime di Amazon. Attivate infine la campanella per non perdervi le notifiche dell'inizio delle dirette!