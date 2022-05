Q&A POP oggi alle 15.00: vi aspettiamo per lo speciale Firestarter!

Nuovo appuntamento al giovedì per Q&A POP sul canale Twitch di Everyeye, dalle 15.00 alle 17.00. Due ore da trascorrere in compagnia della nostra redazione per rispondere alle domande sull'attualità nel mondo dell'intrattenimento e per parlare dell'uscita di Firestarter, il nuovo film horror tratto dal romanzo di Stephen King.

Oggi, giovedì 12 maggio dalle ore 15.00 risponderemo ad ogni vostro quesito concernente il mondo del cinema e delle serie tv, senza dimenticare anime e fumetti. Un canale aperto con la nostra redazione, con la quale poter conversare e proporre domande sui temi più attuali nel mondo della cultura pop.



La puntata di oggi sarà caratterizzata dallo speciale su Firestarter, il nuovo film di Keith Thomas, scritto da Scott Teems, e basato sul celebre romanzo di Stephen King. Zac Efron sarà protagonista di Firestarter, nel ruolo di Andy, che insieme alla moglie Vicky (Sydney Lemmon) sono fuggiti cercando disperatamente di nascondere la figlia Charlie (Ryan Kiera Armstrong) da un'agenzia federale che vuole sfruttare i suoi incredibili poteri...



Scoprite di più sul film con il trailer di Firestarter. Oggi in Q&A POP potrete proporre le vostre domande sull'opera tratta da Stephen King e non solo. Non dimenticate che iscrivendovi al canale Twitch di Everyeye e attivando la campanella riceverete le notifiche di aggiornamento poco prima dell'inizio delle live. Sarà anche possibile abbonarvi gratis al canale Amazon Prime. In attesa della live potete lasciare le vostre domande nella sezione Commenti di questa news. Non mancate all'appuntamento delle ore 15.00 con Q&A POP!