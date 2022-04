Q&A POP: oggi alle 15.00 rispondiamo alle vostre domande!

Nuovo appuntamento con Q&A POP sul canale Twitch di Everyeye oggi dalle 15.00 alle 17.00. La redazione risponderà alle vostre domande sul mondo del cinema, delle serie tv, degli anime e dei fumetti. Due ore da trascorrere insieme per poter approfondire meglio tutte le notizie di attualità che riguardano la cultura pop.

Oggi, giovedì 21 aprile dalle ore 15.00, risponderemo a tutti i quesiti che avanzerete sul mondo del cinema e non solo. La community di Everyeye avrà in questo modo un canale aperto con la redazione, che cercherà di chiarire qualsiasi dubbio riguardante le news più importanti del momento nell'ambito pop.



Si parlerà di cinema con l'uscita del terzo capitolo di Animali Fantastici, intitolato I segreti di Silente, che sta già facendo discutere da parecchi giorni e nel quale vedremo Mads Mikkelsen al posto di Johnny Depp nel ruolo di Gellert Grindelwald. Naturalmente non verrà lasciato da parte nemmeno il mondo delle serie tv, con il nuovo episodio di Moon Knight, show del Marvel Cinematic Universe con protagonista Oscar Isaac, e la nuova stagione di Better Call Saul.



Non saranno lasciate da parte nemmeno le ultime novità del mondo anime e dei fumetti, per poter così proporre una panoramica completa sull'attualità. Ricordate che iscrivendovi al canale Twitch di Everyeye e attivando la campanella potrete ricevere le notifiche di aggiornamento poco prima dell'inizio delle live. Inoltre sarà possibile abbonarvi gratis al canale con Amazon Prime.



In attesa della diretta che inizierà alle ore 15.00, potete lasciare le vostre domande nella sezione Commenti di questa news. Non mancate all'appuntamento con Q&A POP e con la redazione di Everyeye!