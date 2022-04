Q&A POP oggi pomeriggio alle 14:00, inviateci le vostre domande su cinema e serie TV!

Si rinnova, puntuale come sempre, l'appuntamento con il Q&A POP di Everyeye, lo spazio live durante il quale potrete trovare risposta a tutti i vostri interrogativi su argomenti riguardanti il cinema, le serie TV, ma anche i fumetti e qualunque altro aspetto della cultura nerd. Di seguito, al solito, troverete le istruzioni per parteciparvi.

Il nuovo appuntamento con il Q&A POP avrà luogo domani 28 aprile 2022 dalle 14 alle 16, ovviamente sul canale Twitch di Everyeye: nel corso della live ci sarà, come di consuetudine, spazio per approfondire tutti gli argomenti che più hanno attirato la nostra e vostra attenzione nel corso di questi ultimi giorni, dall'annuncio di The Batman 2 alle prime foto di Margot Robbie nei panni di Barbie, senza dimenticare il nuovo episodio di Moon Knight e una sesta stagione di Better Call Saul sempre più esplosiva di settimana in settimana.

Questi e tanti altri saranno gli argomenti che affronteremo nel corso del nostro Q&A POP: per partecipare attivamente, come sempre, non vi resta che porci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo. Vi ricordiamo, infine, che attivando la campanella sul nostro canale Twitch sarete avvisati in anticipo dell'inizio della live; l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye è gratuita per gli abbonati Amazon Prime e con essa sono inclusi alcuni bonus piuttosto interessanti, tra cui le dirette senza pubblicità e l'accesso all'Orda di Everyeye su Telegram e Discord.