Q&A POP oggi pomeriggio, aspettiamo le vostre domande su cinema, serie TV e fumetti

Si rinnova anche questa settimana il consueto appuntamento con il Q&A POP di Everyeye: di seguito, come sempre, troverete tutte le istruzioni necessarie per partecipare alla diretta Twitch durante la quale troverete tutte le risposte alle vostre domande su argomenti inerenti a cinema, serie TV e cultura nerd in generale.

Il nuovo appuntamento con il Q&A POP avrà luogo domani 31 marzo 2022 dalle 14 alle 15 sul canale Twitch di Everyeye: come sempre, nel corso della diretta ci sarà modo per approfondire tutti gli argomenti più chiacchierati della settimana, dallo schiaffo di Will Smith a Chris Rock all'arresto di Ezra Miller, passando per l'annuncio della data d'uscita di House of the Dragon e l'arrivo del primo episodio di Moon Knight.

Di questo e tanto altro parleremo nel corso del nostro Q&A POP: per partecipare attivamente, come sempre, non vi resta che porci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo. Vi ricordiamo, inoltre, che attivando la campanella sul nostro canale Twitch sarete avvisati in anticipo dell'inizio della live; l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye è gratuita per gli abbonati Amazon Prime e vi darà diritto ad alcuni interessantissimi bonus, tra cui le dirette senza pubblicità e l'accesso all'Orda di Everyeye su Telegram e Discord.