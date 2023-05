Q&A POP oggi su Twitch: aspettiamo le vostre domande su cinema e serie TV

Torna ancora una volta l'appuntamento con il Q&A POP di Everyeye, lo spazio durante il quale risponderemo live a tutte le vostre domande e curiosità inerenti al cinema, alle serie TV, al mondo dei fumetti e alla cultura nerd in generale, ovviamente dedicando ampio spazio agli argomenti più chiacchierati della settimana.

La diretta avrà luogo come sempre sul canale Twitch di Everyeye: l'appuntamento è per questo mercoledì 10 maggio dalle 15 alle 17 per due ore interamente dedicate a voi e alla vostra fame di curiosità e nuovi dettagli sulle uscite che più hanno attirato la vostra attenzione nel corso degli ultimi giorni.

Ci sarà tempo dunque per parlare di questo Guardiani della Galassia vol.3, ma anche delle numerose serie messe in pausa dallo sciopero degli sceneggiatori e dell'arrivo della nuova serie dei The Jackal targata Prime Video, senza dimenticare le voci secondo cui Adam Driver potrebbe essere il Reed Richards del Marvel Cinematic Universe.

Insomma, gli argomenti di cui parlare non mancheranno di certo: per prendere parte attivamente alla diretta, vi ricordiamo di porci le vostre domande nella sezione commenti, nonché di iscrivervi al nostro canale Twitch e di attivare la campanella che vi segnalerà in anticipo l'inizio della live. Il consiglio, come sempre, è di non mancare!