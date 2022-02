Q&A POP alle 14.00: aspettiamo le vostre domande su cinema, fumetti, anime e serie TV

Nuovo appuntamento nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con Q&A POP insieme alla redazione di Everyeye, che risponderà alle vostre domande su temi che riguardano il cinema, anime, fumetti e serie tv. Un momento di condivisione che racchiude la passione per il voto e ricco mondo della cultura pop.

Oggi, giovedì 10 febbraio alle ore 14.00 avremo l'occasione di approfondire diverse tematiche di attualità che tengono banco nel mondo del cinema e delle serie tv, così come in quello di anime e fumetti. Si partirà come sempre dalle domande della community, per addentrarci meglio nelle dinamiche del settore.



Parleremo delle recenti nomination agli Oscar 2022, tra sorprese e delusioni, così come del poster ufficiale di Obi-Wan, la nuova e imminente serie tv dello Star Wars Universe su Disney+, con protagonista Ewan McGregor di nuovo nei panni dell'iconico personaggio.



Non dimenticate che iscrivendovi al canale Twitch di Everyeye e attivando la campanella potrete ricevere le notifiche di aggiornamento e poco prima dell'inizio delle dirette. Inoltre vi ricordiamo che avete l'occasione di abbonarvi gratis al canale con Amazon Prime. Un'occasione imperdibile se siete fan del nostro lavoro quotidianamente svolgiamo.



In attesa della diretta potete lasciare le vostre domande nella sezione Commenti di questa notizia. Non mancate alle ore 14.00 sul canale Twitch di Everyeye per vivere un paio d'ore di spensieratezza e passione con la nostra immancabile redazione, pronta ad aggiornarvi su qualsiasi novità di rilievo e rispondere ai vostri quesiti.