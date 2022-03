Q&A POP su Twitch il 23 marzo: aspettiamo le domande su film, serie TV e cultura geek

Nuovo appuntamento mercoledì 23 marzo dalle ore 15:00 alle 17:00 con il Q&A POP in compagnia della redazione di Everyeye, pronta a rispondere alle vostre domande sul mondo del cinema, serie tv, anime e fumetti: ecco come seguire l'evento che vi permetterà di dar sfogo a tutta la vostra passione per la cultura nerd.

Per seguire il nostro consueto appuntamento con il Q&A non dovrete far altro che collegarvi al canale Twitch di Everyeye in tempo per l'inizio della diretta che partirà alle 15:00 di domani pomeriggio: per due ore la nostra redazione si occuperà di rispondere a tutti i vostri interrogativi sugli argomenti più attuali inerenti a cinema, serie TV e dintorni.

Ci sarà spazio, ovviamente, per parlare dell'imminente Notte degli Oscar, ma anche dell'ultimo successo Pixar Red o dell'attesissima uscita del trailer di Avatar 2; spazio ovviamente anche al piccolo schermo, in particolar modo alla serie su Obi-Wan Kenobi e a Sandman, recentemente al centro di alcune voci secondo cui Netflix avrebbe già cancellato lo show, senza dimenticare la serie su Halo.

Per porci le vostre domande, come sempre, vi basterà scriverle nella sezione commenti di quest'articolo: tutti i vostri interrogativi troveranno risposta durante la live di domani!