Quake 2 Remastered annunciato al QuakeCon 2023? Un famoso insider ne è certo

Quake II sembra sempre più vicino al suo ritorno in scena con una versione modernizzata. Dopo che Quake 2 Remastered è stato avvistato in Corea del Sud, adesso anche un insider solitamente molto affidabile da per certa l'esistenza del progetto.

Il leaker Billbil-kun ne è sicuro: Quake II Remastered (che dovrebbe chiamarsi semplicemente Quake II proprio come il titolo originale) verrà annunciato nel corso del QuakeCon 2023, evento in programma a Grapevine, in Texas, dal 10 al 15 agosto 2023. La nuova edizione dovrebbe dunque essere il teatro per il ritorno dell'amata vecchia gloria degli FPS pubblicata originariamente su PC nel dicembre del 1997 e poi convertita su diverse console negli anni successivi.

In aggiunta, Bilbil-kun svela che l'ESRB ha già valutato il gioco anche se per il momento la pagina del prodotto non è online (lo sarà a partire dall'11 agosto), e che la riedizione verrà pubblicata su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. L'insider ricorda inoltre che il gioco verrà pubblicato da Bethesda, cosa che dunque dovrebbe garantire in maniera praticamente sicura lo sbarco di Quake 2 Remastered su Xbox Game Pass subito al day one.

Appuntamento dunque al QuakeCon 2023 per scoprire in maniera ufficiale se il celebre Quake II è davvero pronto a fare il suo ritorno in scena.