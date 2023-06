Quake 2 Remastered avvistato in Corea del Sud! Annuncio al QuakeCon 2023?

In seguito al continuo avvistamento di aggiornamenti nel database Steam, già nel 2022 si era iniziato a ipotizzare una possibile rimasterizzazione di Quake II.

Ora, a distanza di un anno, la notizia è pressoché confermata, grazie a un interessante avvistamento realizzato in Corea del Sud. L'ente di classificazione del Paese asiatico ha infatti registrato nel proprio database Quake II Remastered. Come noto, il processo di classificazione di un videogioco tende a precedere di poco l'arrivo di un reveal dedicato da parte del publisher.



Sembra dunque che il momento di rivedere Quake II in azione sia ormai decisamente vicino. Per il momento, Quake II Remastered risulta classificato solamente in versione PC. Tuttavia, vista anche la presenza di Quake Remastered su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, è molto probabile che anche questa seconda riedizione possa trovare spazio su ecosistema console.

Pubblicato per la prima volta nel corso dell'inverno 1997, Quake II portava la firma di id Software, che offriva agli appassionati una ulteriore ottima prova nel genere degli shooter in prima persona. Il momento più propizio per un annuncio ufficiale della produzione potrebbe evidentemente essere l'edizione 2023 del QuakeCon. Quest'anno, la manifestazione prenderà il via in data 10 agosto e si protrarrà sino al 13 agosto. Non resta che attendere!