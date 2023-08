Quake 2 Remastered è ufficiale: l'FPS culto è già disponibile su PC, console e Game Pass

I leak sull'imminente lancio di Quake 2 Remastered vengono confermati da Microsoft e Bethesda con l'avvenuta commercializzazione in multipiattaforma della riedizione attualizzata dello sparatutto culto targato ID Software.

In questa sua nuova iterazione, Quake II promette di offrire l'esperienza di gioco autentica dell'FPS originario con supporto 4K e widescreen e diverse migliorie per i modelli poligonali, le animazioni, il sangue e l'intelligenza artificiale dei nemici.

Rispetto alla versione lanciata nel 1997, il 'nuovo' Quake 2 vanta anche dei filmati ricostruiti in alta definizione, la colonna sonora di Sonic Mayhem e numerosi interventi grafici per l'illuminazione dinamica, la profondità di campo, gli effetti particellari e l'anti-aliasing. Viene inoltre confermato il pieno supporto al multiplayer e alla cooperativa (sia online che in locale), come pure al Cross-Play e al game streaming tramite Xbox Cloud Gaming.

Quake II include anche i due pacchetti missione originali The Reckoning, con 18 livelli della campagna e 7 mappe Deathmatch, e Ground Zero, che comprende 15 livelli della campagna e 14 mappe Deathmatch. La remaster propone persino una nuova esperienza singleplayer e multiplayer sviluppata da Machine Games: Call of the Machine porta i giocatori nelle profondità dello spazio per fargli affrontare ben 28 livelli della Campagna e gli abomini alieni che infestano una mappa Deathmatch multigiocatore inedita.

Quake 2 Remastered è disponibile da oggi, giovedì 10 agosto, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.