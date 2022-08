Quake 2 potrebbe essere rimasterizzato, database di Steam in continuo aggiornamento

Il celebre sparatutto di id Software pubblicato nel 1997, Quake 2, è stato di recente al centro di alcuni aggiornamenti al suo database su Steam, un indizio che ha scatenato la fantasia dei fan più accaniti. Il gioco verrà rimasterizzato? Vediamo quali sono gli indizi a nostra disposizione.

Innanzitutto, come riportano i colleghi di PCGamesN, gli sviluppatori hanno aggiornato la descrizione del gioco su Steam, apportando poi dei cambiamenti anche per quanto riguarda alcuni pack missione a esso relativi. Inoltre, alcuni aggiornamenti hanno modificato i settaggi interni che consentono agli utenti di far partire Quake 2 attraverso il marketplace di Valve.

Ovviamente questi semplici indizi non bastano a garantire che Quake 2 sia davvero in procinto di tornare con una versione rimasterizzata, motivo per cui - come sempre - vi invitiamo a prendere tutto con le pinze. C'è però da dire che dei rumor simili stanno circolando già da un po' di tempo.

Già lo scorso anno circolava voce che id Software stesse lavorando al ritorno di un fps storico. La notizia è stata messa in circolo dopo l'apparizione di un nuovo annuncio di lavoro legato a una saga FPS storica e datata.

Le voci si sono poi infittite con le nuove assunzioni in casa id Software. Negli ultimi mesi, infatti, l'azienda si è messa alla ricerca di più di 30 nuovi talenti da includere nel proprio organico, e molti annunci di lavoro si riferivano ad un FPS, anche se ad alto budget.

Ne sapremo di più nei prossimi mesi? Continuate a seguirci per saperne di più sulla remastered di Quake 2!