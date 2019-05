Quake 2 RTX, l'annuncio di NVIDIA: arriverà il 6 Giugno su PC

I fan degli sparatutto old school in prima persona hanno di che esultare: NVIDIA ha annunciato che Quake 2 RTX, la versione rimasterizzata del gioco, che ora include il ray-tracing e che dunque migliora virtualmente ogni aspetto del classico del 1997, sarà disponibile dal 6 Giugno.

Chi possiede dunque una GeForce RTX o hardware equivalente, potrà godere tra una decina di giorni dell'esperienza di gioco dei primi 3 livelli in maniera gratuita, mentre per i possessori del Quake 2 originale, l'intera campagna del gioco sarà disponibile gratuitamente, insieme al multiplayer online.

Tra i miglioramenti apportati al videogame, oltre all'appena citato multiplayer online, c'è un'illuminazione ora più realistica, livelli che cambiano graficamente a seconda dell'ora del giorno, fisica migliorata, nuovi ambienti dinamici, nuove armi e texture e tanto altro, che potete trovare descritto nel dettaglio sul sito ufficiale di NVIDIA.

"Siamo grandi fan dell'originale, e ancora più fan della tecnologia, quindi quando ci si è presentata l'opportunità di rimasterizzare un grande classico con tutto ciò che il ray-tracing può offrire, non ci abbiamo pensato due volte. Quake 2 RTX dimostra le possibilità del ray-tracing e permette una prima occhiata al futuro del gaming, con effetti di luce in tempo reale realistici, così come le ombre e gli effetti", ha spiegato l'azienda.

Che ne pensate? Segnato la data sul calendario? In questi giorni si parla anche di un remake del primo Quake: vi farebbe piacere?