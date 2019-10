Dopo Quake 2 RTX sono in arrivo altri remastered con supporto Ray Tracing?

Quake II RTX è la versione aggiornata del noto shooter ID Software con supporto per il Ray Tracing e un comparto tecnico migliorato. Non si tratta però di un caso isolato e altri giochi "RTX Remastered" usciranno nel prossimo futuro, almeno secondo alcune speculazioni.

NVIDIA a recentemente potenziato i Lightspeed Studios, divisione interna per la quale si cerca nuovo personale da inserire nel team "Game Remaster Program" che si occuperà di rimasterizzare vecchi classici come accaduto nel caso di Quake 2.

Lightspeed Studios ha curato non solo la conversione di Quake 2 RTX per PC ma si è occupato in passato anche dei port di Super Mario Galaxy e Half-Life 2 per NVIDIA Shield, avendo così accumulato una notevole esperienza per quanto riguarda porting e conversioni.

Sembra che uno dei prossimi progetti del team sia quello di aggiornare e aggiungere la compatibilità Ray Tracing ad "un gioco classico amato e conosciuto da tutti", i nomi più ricorrenti in questo senso sono quelli di Half-Life, Half-Life 2, Duke Nukem 3D e Quake 3 Arena, anche se si tratta solamente di speculazioni prive di conferma.