Quake 3 gratis su PC, l'annuncio Bethesda: ancora sorprese dal QuakeCon

In virtù delle difficoltà legate alla gestione dell'emergenza sanitaria internazionale, l'edizione 2020 del QuakeCon è stata organizzata in formato virtuale.

Nonostante ciò, l'evento, ribattezzato per l'occasione "QuakeCon at Home", ha comunque regalato diversi interessanti annunci e iniziativa pensate per la community videoludica. Tra le novità in casa Bethesda, ad esempio, possiamo citare l'annuncio della prima espansione narrativa di DOOM Eternal, denominata "The Ancient Gods", o la conferma del futuro arrivo dell'apprezzato ultimo capitolo della saga sparatutto e di The Elder Scrolls Online su PS5 e Xbox Series X.

Ma non solo annunci: durante l'edizione 2020 della QuakeCon non sono mancate nemmeno le promozioni dedicate ai franchise più noti della software house. Oltre a un'interessante selezioni di sconti, Bethesda ha reso disponibile il primo Quake in maniera completamente gratuita su PC, per un periodo di tempo molto limitato. Ora, anche un secondo gioco è protagonista di un'iniziativa simile: Quake 3 Arena. Ad annunciarlo è lo stesso team di sviluppo, tramite un cinguettio pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale. Per celebrare la generosità dei giocatori, che hanno donato ben 20.000 dollari in beneficenza durante la manifestazione, Bethesda ha confermato che al termine del QuakeCon sarà possibile riscattare gratis il gioco dal Bethesda Launcher.