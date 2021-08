Quake: arriva la remastered dei primi capitoli con Ray Tracing?

A quanto pare una banale disattenzione da parte di Bethesda ha permesso di scoprire uno degli annunci a tema Quake che verranno fatti nel corso del prossimo QuakeCon 2021.

La descrizione del panel dedicato a Quake e al quale prenderanno parte alcuni esponenti di Digital Doundry e di MachineGames ha infatti una descrizione che lascia ben poco spazio all'immaginazione:

"Quake è tornato, in questa diretta speciale John Linneman di Digital Foundry e Jerk Gustafsson di MachineGames parleranno dell'eredità della serie e di cosa ha significato per loro. La coppia discuterà anche dei contenuti aggiuntivi che MachineGames ha creato per la 'revitalized edition'."

Sembra quindi che assisteremo all'annuncio di una sorta di remastered del primo Quake (e forse anche del secondo). Dal momento che su Steam è disponibile una demo che mostra le prodezze del Ray Tracing nel secondo capitolo della serie, non è da escludere che Bethesda sia in procinto di annunciare una riedizione dei due titoli in alta definizione con supporto al Ray Tracing e una serie di contenuti aggiuntivi sviluppati dai creatori di Wolfenstein The New Colossus. Trattandosi poi di titoli Bethesda, è probabile che questa revitalized edition sia in arrivo non solo su PC ma anche su Xbox, magari sin dal day one su Xbox Game Pass, il cui catalogo propone già i primi Doom.

Sembra quindi che non verrà annunciato un reboot della serie al QuakeCon 2021 come suggerivano gli ultimi rumor.