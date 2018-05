Quake Champions: 1.000 codici per scaricare in anteprima la versione Free to Play!

Everyeye.it regala ai suoi lettori 1.000 codici per riscattare la versione Free to Play di Quake Champions, non ancora disponibile per il pubblico, che potrete dunque provare in anteprima assoluta prima dell'uscita.

Per ottenere la chiave per scaricare Quake Champions F2P basterà effettuare il login su Everyeye.it (registrati) con il proprio account e successivamente cliccare sul pulsante con la scritta "Clicca qui per richiedere il codice"che troverete qui sottoa partire da questo momento.

Fatto questo troverete il codice nella vostra pagina profilo (vi basterà cliccare sul vostro nickname in alto a destra su qualsiasi pagina del nostro sito), nella sezione "Codici Beta". La chiave ottenuta potrà essere utilizzata per scaricare il client del gioco da Steam. La versione Free to Play dello sparatutto Bethesda e ID Software include tutte le mappe, tutte le modalità e un Campione (Ranger), altri personaggi potranno essere sbloccati giocando oppure acquistandoli singolarmente o comprando il Champions Pack che permette di ottenere tutti i contenuti di Quake Champions.

Quake Champions F2P sarà lanciato più avanti nel corso dell'anno ma 1.000 lettori di Everyeye.it potranno provarlo a partire da oggi, affrettatevi dunque prima che sia troppo tardi!