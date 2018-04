Quake Champions: aggiornamento di aprile e versione Free To Play a tempo limitato

L'aggiornamento di aprile di Quake Champions entra oggi in azione, con nuovi contenuti per i migliori giocatori di FPS al mondo. Tra le novità, il cattivo per eccellenza di Quake: il soldato cibernetico Strogg è il tuo prossimo campione.

Poi abbiamo una nuova mappa a tema Cthalha da dominare e il gradito ritorno del cannone al plasma di Quake III Arena. Inoltre, i giocatori che vogliono celebrare la carneficina di aprile di Quake Champions possono giocare gratuitamente a un'apposita versione del gioco prevista entro l'anno.



Versione free-to-play di Quake Champions

A partire da questo fine settimana, Bethesda è alla ricerca di fan degli sparatutto in soggettiva per aiutarci a testare l'imminente versione free-to-play di Quake Champions. A partire da venerdì, forniremo un numero limitato di codici Steam per la versione free-to-play tramite PC Gamer e MMORPG. Gli utenti che desiderano essere tra i primi a giocare a Quake Champions gratuitamente possono visitare i siti appena citati, recuperare il codice e riscattarlo su Steam. Questi codici forniscono accesso permanente alla modalità free-to-play di Quake Champions.



La versione free-to-play in accesso anticipato di Quake Champions include tutte le mappe e le modalità, compreso il campione di partenza Ranger. Ulteriori campioni sono disponibili in gioco, acquistabili oppure ottenibili combattendo nell'arena. I giocatori possono anche decidere di passare alla versione a pagamento in qualsiasi momento. La pubblicazione completa della versione free-to-play è prevista entro l'anno. È proprio questo il momento di gareggiare, affinare le tue abilità e personalizzare il tuo campione preferito!



Aggiornamento di aprile

Nuovo campione – Strogg

Per metà metallo e per metà carne putrida, ma pronto al 100% a distruggere, il nemico simbolo di Quake II e Quake 4 torna a combattere per fuggire dalla Terra del Sogno e ristabilire il contatto con il suo spietato leader Makron. I giocatori potranno anche controllare l'assistente di Strogg, Peeker, un drone autonomo che spara potenti esplosivi. I nemici uccisi si trasformano in una poltiglia chiamata "stroyent" che fornisce 25 punti salute, ma dovrai essere veloce... poiché altri campioni Strogg potrebbero rubare il tuo stroyent!



Nuova mappa - Awoken

I giocatori combatteranno in un labirinto di rovine tropicali nella nuova mappa di questo mese, Awoken. Questa arena contorta è disponibile in modalità Deathmatch, Deathmatch a squadre, Duello, 2 contro 2 e Instagib.



Nuova arma - Cannone al plasma

Veterani di Quake, tenetevi forte: il cannone al plasma di Quake III Arena torna come versione alternativa della super sparachiodi, sostituendo il modello grafico di arma e proiettili con il look classico. Questa potente arma distrugge i nemici con raffiche di pura energia. Ne vedrai delle belle!



Nuove funzionalità

L'aggiornamento di aprile introduce anche ricompense giornaliere assegnate ai giocatori che effettuano l'accesso ogni giorno e un nuovo tutorial che aiuterà i giocatori alle prime armi a mietere vittime più rapidamente. Ulteriori miglioramenti saranno introdotti fino alla pubblicazione del gioco completo.