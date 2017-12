Quake Champions: l'aggiornamento di dicembre include un nuovo campione e un mappa extra

è stato arricchito dal più grande aggiornamento di sempre, comprendente nuovi contenuti e caratteristiche per i fan in accesso anticipato che introducono nuove opzioni e rendono il combattimento nell'arena ancora più adrenalinico.

Quake Champions è disponibile in fase di accesso anticipato su Steam e Bethesda.net. Il titolo viene rifinito e migliorato regolarmente in preparazione all'uscita ufficiale e completa nei prossimi mesi.

Nuovo Eroe: Keel

La macchina da guerra resuscitata di Quake 3 Arena si unisce all’elenco dei campioni. Keel dispone dell'abilità attiva Sciame di granate, che gli consente di lanciare una raffica di granate, e dell'abilità passiva Scorta, che gli consente di ridurre il tempo di recupero di Sciame di granate ogni qualvolta raccoglie una scatola di munizioni.

Keel è accessibile gratuitamente per tutti i possessori del Pacchetto Campioni. Tutti gli altri potranno acquistarlo pagando 800 unità di platino tramite il negozio del gioco



Nuova Mappa Duello: Vale of Pnath

Vale of Pnath è un insidioso tempio dedicato alla divinità antica Ithagnal. Si estende in verticale ed è stato eretto in cima a infide caverne piene di acido. Questa nuova mappa, ideale per sfide 1 contro 1, è disponibile anche per le partite personalizzate Deathmatch e Deathmatch a squadre.

Vale of Pnath è gratuita per tutti i giocatori.



Classifica e Partita Classificata

I giocatori con Accesso Anticipato potranno mettersi alla prova misurandosi in partite classificate per ottenere la migliore posizione nella classifica mondiale. Classifica e partite classificate sono integrazioni gratuite per Quake Champions.

Festeggia con oggetti estetica a tema, tra cui shader per campioni animati e shader per armi festivi, decorazioni festive in Burial Chamber e Corrupted Keep, cappelli a tema festivo per i campioni e icone ed emblemi per il profilo in edizione limitata.

Le mappe festive sono gratuite per tutti e disponibili per un periodo limitato. Tutti gli oggetti a tema festivo per campioni e armi si trovano in zaini, casse e reliquiari per un periodo limitato. Uno speciale pacchetto di cappelli festivi per i campioni è acquistabile nel negozio del gioco.



Personalizzazione del mirino

Con l'aggiornamento di dicembre è finalmente introdotta una delle funzionalità più richieste dalla community: i giocatori potranno scegliere tra oltre 40 tipi di mirino e personalizzarne il colore.

La personalizzazione del mirino è gratuita per tutti i giocatori.



Quake Champions è disponibile in fase di accesso anticipato su Steam e tramite Bethesda.net. I giocatori possono entrare subito in azione acquistando il Pacchetto Campioni, che sblocca tutti i campioni attuali e futuri e altri bonus esclusivi al prezzo di 29,99 €. Una versione free-to-play verrà pubblicata prossimamente.