Quake Champions: aperte le iscrizioni per la 2on2 Community Cup 2018

Dopo il debutto nella scena italiana di ESL, Quake Champions fa il suo ritorno a suon di frag con una nuova serie di singole Cup. L’appuntamento sarà per diversi sabati nei mesi di marzo, aprile e maggio e sono previsti diversi interessanti premi per chi ha abbastanza coraggio per accettare la sfida.

Date uno sguardo alle date, alle tipologie di gioco e ai regolamenti per poi entrare nel vivo dell’azione! Queste le date da segnare sul calendario:



Sabato 17 marzo - Community Cup #1

Sabato 31 marzo - Community Cup #2

Sabato 14 aprile - Community Cup #3

Sabato 28 aprile - Community Cup #4

Sabato 12 maggio - Community Cup #5

Sabato 26 maggio - Community Cup #6

Ecco i dettagli di tutte le Cup:

Iscrizioni : Fino alle ore 14:30

: Fino alle ore 14:30 Check-in : Dalle 14.30 all 14.50

: Dalle 14.30 all 14.50 Inizio della Cup : 15.00

: 15.00 Tipologia di gioco : 2on2 Team Deathmatch

: 2on2 Team Deathmatch Tempo limite per round : 15 minuti

: 15 minuti Fraglimit per round : 50

: 50 Mappe di gioco : Blood Run, BurialChamber, Blood Covenant, CorruptedKeep, Church of Azathoth, Lockbox, Ruins of Sarnath, TempestShrine, Vale of Pnath

: Blood Run, BurialChamber, Blood Covenant, CorruptedKeep, Church of Azathoth, Lockbox, Ruins of Sarnath, TempestShrine, Vale of Pnath Match fino ai quarti di finale: Best of 1

Semifinali, Finali: Best of 3

Le regole sono disponibili a questo indirizzo, mentre le iscrizione qui. I premi messi in palio per ogni singola Community Cup varieranno da coppa a coppa (per maggiori informazioni consultare la scheda “INFO” presente nella pagina iniziale delle coppe sul sito di ESL).

I premi saranno (alternativamente) i seguenti:

1° classificato: 2x Champions Pack Codes + 2x 1 Month ESL Premium

2° classificato: 2x Chest Codes

1° classificato: 2x BackPack Codes + 2x 1 Month ESL Premium

2° classificato: 2x Chest Codes

In totale saranno distribuiti: 6x Champions Pack Codes, 12x Chest Codes e 6x BackPack Codes.

I premi sono garantiti solo se si raggiungeranno 8 squadre. Ogni match sarà trasmesso via streaming sul canale twitch ufficiale di ESL.