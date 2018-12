Quake Champions: Battle Pass e modalità CLB nell'aggiornamento di dicembre

Quake Champions diventa sempre più avvincente con l’aggiornamento di dicembre. Con il nuovo Battle Pass, i giocatori possono ottenere ricompense esclusive grazie a un nuovo sistema di progressione del campione...

La tanto attesa modalità Conquista la bandiera, una nuova mappa e tantissimi altri miglioramenti rendono l’aggiornamento di dicembre il più avvincente finora. Il Battle Pass di Quake Champions a pagamento è disponibile ora per 1.000 platino. Il Battle Pass da 100 livelli comporta una revisione dell’economia di gioco, rimuovendo zaini e bauli, consolidando le valute e altro ancora. Il nuovo sistema offre ai giocatori libertà nella scelta delle ricompense e la possibilità di avere un Battle Pass “pagato” che sblocca altri oggetti esclusivi.

Progressione del campione: i giocatori potranno far salire di livello campioni specifici completando una serie di sfide. Completare le sfide settimanali e salire di livello nel Battle Pass permette di ottenere frammenti, una valuta che può essere spesa per sbloccare oggetti unici per ogni campione.

Conquista la bandiera: abbiamo deciso di introdurre una modalità classica di Quake, intensa e frenetica. La nuova mappa Citadel, specifica per la modalità CLB, è perfetta per familiarizzare con la nuova modalità. Organizza la tua squadra e usa ogni mezzo necessario per proteggere la tua bandiera.

La community ha chiesto modifiche a progressione e ricompense... e l’aggiornamento di dicembre soddisfa queste richieste!