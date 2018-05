Quake Champions: confermato l'arrivo dei bot e delle mutilazioni

id Software ha annunciato un paio di novità interessanti in arrivo per la versione Early Access di Quake Champions: stiamo parlando dei Bot e di un nuovo Gore System che permetterà di smembrare i corpi degli avversari con un colpo di rocket launcher ben assestato.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, il nuovo Gore System di Quake Champions permetterà di smembrare i corpi degli avversari, un pò come avveniva nei precedenti capitoli della serie quando si riusciva a centrare un giocatore con un missile ben assestato. La feature verrà introdotta a breve con un nuovo update (al momento non è stata fissata una data di rilascio precisa).

Grazie all'introduzione dei Bot, invece, i giocatori di Quake Champions potranno giocare contro i personaggi controllati dall'IA, così da affinare le proprie abilità in vista dei match multiplayer, o per prendere la mano con un nuovo eroe. I Bot, inoltre, verranno impiegati anche nelle partite online per riempire gli slot vuoti lasciati dagli altri giocatori.

Così come per il Gore System, anche i Bot verranno introdotti a breve nella versione Early Access di Quake Champions, ma si rimane ancora in attesa di ulteriori dettagli sulla data di pubblicazione dell'aggiornamento. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.