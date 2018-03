Quake Champions: disponibile l'aggiornamento primaverile e tantissime altre novità

L'aggiornamento di marzo di Quake Champions è arrivato con nuove modalità di gioco e nuovi oggetti estetica. Puoi giocare allo sparatutto più veloce al mondo grazie all'accesso anticipato.

Questo aggiornamento propone la storica modalità Instagib, tanto amata dai caotici maestri di Quake di tutto il mondo. I più competitivi possono scalare le classifiche insieme a un amico con la nuova modalità classificata 2v2, e perfino il campione più duro e puro avrà l'opportunità di sfoggiare tinte pastello e orecchie da coniglietto con i nuovi oggetti estetica Primavera. Infine, per i più nostalgici, da oggi è possibile tornare agli scarni fasti del passato affrontando le partite personalizzate con le abilità disattivate. Niente male, vero?

Non hai ancora Quake Champions? Da domani sarà possibile scontrarsi con i migliori giocatori del mondo spendendo meno: al prezzo di 4,99 €, il pacchetto Scalebearer è disponibile su Bethesda.net e Steam a partire dalle 18:00.

DETTAGLI SUL PACCHETTO SCALEBEARER:

Disponibile per 4,99 €, il pacchetto Scalebearer offre accesso anticipato immediato con due campioni iniziali, oggetti estetica e tanto altro ancora. Il pacchetto include anche una prova di tre giorni dedicata a tutti i campioni, così potrai collaudarli prima di acquistarli. Il pacchetto Scalebearer sarà disponibile domani 16 marzo alle 18:00 su Steam e Bethesda.net. Il pacchetto include:

Accesso immediato a Quake Champions

Due campioni sbloccati per sempre: Scalebearer e Ranger

Spada ed elmo "Bottino di guerra" di Ranger

Tre shader per corazza di Ranger

Tre zaini

DETTAGLI SULL'AGGIORNAMENTO DI MARZO:

- La classica modalità rapida e spietata giunge in Quake Champions per offrire partite divertenti, veloci e brutali in cui un colpo ricevuto (o messo a segno) significa morte certa. I giocatori iniziano la partita con solo due armi a disposizione (cannone a rotaia e guanto). Nell'arena non ci sono armi, salute, corazza o potenziamenti da raccogliere. I campioni possono comunque usare abilità attive e passive, come le granate di Keel e i totem di Galena, in modo da aumentare il livello di caos globale! MODALITÀ CLASSIFICATA DEATHMATCH A SQUADRE 2v2 – Come Duello, ma 2 contro 2. I giocatori, insieme a un amico, possono affrontare altri due fragger di tutto il mondo, mettendo a punto strategie basate su tipo di campione e abilità per raggiungere la cima della classifica globale.

– La neve ci è bastata e adesso è tempo di primavera. I nuovi oggetti estetica Primavera di Quake Champions permettono ai giocatori di sfoggiare colori pastello e motivi floreali con i nuovi shader per armi e personaggi. Nella collezione Primavera ci sono anche nuove icone per il profilo, emblemi e copricapi come cappello da unicorno, nido e altri ancora. Concediti tonalità che vanno dal rosa al viola, affinché contrastino con il sangue e i lividi delle tue imprese. MODALITÀ "NESSUNA ABILITÀ" – Nostalgici di Quake, si torna al 1999! Il binomio Quake Champions e "vecchia scuola" si manifesta con l'opzione "Nessuna abilità", per affrontare partite personalizzate senza troppi fronzoli.

Quake Champions è disponibile in Accesso Anticipato su Steam oppure su Bethesda.net. I giocatori possono avere immediato accesso all'esperienza di gioco completa acquistando il Pacchetto Campioni, che sblocca tutti i campioni disponibili attualmente e in futuro, oltre a tutta una serie di esclusivi bonus nel gioco al modico prezzo di 29,99 €. Il pacchetto Scalebearer da 4,99 € esce domani con due campioni e bonus aggiuntivi. Una versione del gioco free-to-play verrà pubblicata in futuro.