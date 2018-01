Quake Champions: disponibile la patch di gennaio che migliora il rilevamento dei colpi

Nelle scorse oreha pubblicato un nuovo aggiornamento perche aggiunge alcune novità che faranno sicuramente la felicità dei giocatori.

Innanzitutto, gli sviluppatori hanno introdotto un nuovo sistema di rilevamento dei colpi. L'impatto dei proiettili ora viene rilevato lato client grazie alla nuova capsula di rilevamento del personaggio, e poi validato lato server. Ora sono al lavoro per applicare tale sistema anche alle abilità dei campioni, che debutterà prossimamente in una data ancora da definire.

Tra le altre novità, si segnala l'introduzione dei messaggi privati, dell'attivazione della chat tramite voce, degli indicatori i visivi della difficoltà e l'aggiunta delle animazioni di rientro in terza persona. È stato inoltre risolto un problema con l'abilità di Keel, che in alcuni frangenti causava un calo del framerate. Non mancano all'appello una valanga di bilanciamenti alle abilità di campioni come Anarki, B.J. Blazkowicz, DOOM Slayer, Cluth e molti altri, che potete consultare nel dettagliato changelog ufficiale.

Vi ricordiamo che Quake Champions è attualmente disponibile su PC in Accesso Anticipato. Recentemente lo abbiamo giocato in diretta in compagnia di Keel, uno degli ultimi eroi ad essersi uniti al roster.