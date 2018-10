Quake Champions: Evento Portale Vacuo e aggiornamento di ottobre

Quake Champions festeggia il lancio della sua nuova modalità, Portale Vacuo, con una serie di omaggi ed eventi. Ogni partita giocata in questa modalità a squadre assegna una serie di ricompense che culmina nel regalo definitivo: l'uscita del nuovo campione Athena!

E il divertimento non è solo per chi partecipa all'evento, ma ci sono tanti aggiornamenti che accompagnano l'arrivo di Athena. Aggiornamenti alle modalità Arcade (con Festa oscillante e Fai strada), rivisitazione di Sacrificio e aggiornamento al podio di fine partita sono solo alcune delle novità che faranno la felicità di veterani e nuovi giocatori. L'aggiornamento di ottobre per Quake Champions include:

PORTALE VACUO

Portale Vacuo è una modalità di attacco e difesa in cui due squadre si contendono un tunnel spazio-temporale capace di evocare abomini ancestrali e indescrivibili. Ogni giocatore entra in gioco con tutte le armi, con l'armatura e la salute al massimo, ma con una sola, preziosa vita. I difensori, seguaci della divinità antica, stanno cercando di aprire il Portale Vacuo. Gli attaccanti devono invece tentare di chiuderlo, prima che qualche mostruosità a tentacoli si introduca nella nostra dimensione!



EVENTO PORTALE VACUO

Tutti i giocatori che prenderanno parte all'evento dal primo giorno riceveranno subito lo shader tentacolare per tutte le armi iniziali! Le tappe successive dell'evento prevedono la skin della mitragliatrice pesante di Quake 4, lo sblocco della skin della storia di Ranger o Scalebearer e, infine, Athena (o la sua skin della storia nel caso in cui il campione sia già in tuo possesso grazie al Pacchetto Campioni).



PROFILO DEL CAMPIONE: ATHENA

Athena fu tra i primi ad arruolarsi nella GDF per vendicarsi degli Strogg che avevano devastato la Terra. Caduta in una trappola destinata alle forze di spedizione, riuscì a fuggire dopo il collasso di un generatore di Portale Vacuo, e venne teletrasportata nella Terra del Sogno. Ora usa il suo rampino per cimentarsi in acrobazie aeree, dominando lo spazio sopra la testa dei nemici per attaccarli dall'alto senza pietà.



Statistiche iniziali

Salute iniziale: 125

Corazza iniziale: 50

Velocità: 320



Abilità Attiva Rampino: Athena lancia un rampino che la sposta immediatamente verso la zona bersaglio. Durante il volo, Athena può fermarsi e iniziare a oscillare, dandosi modo di eseguire manovre impressionanti.

Abilità Passive Salto Rampante - Athena può raggiungere luoghi elevati usando la rampa superiore come piattaforma di lancio.



AGGIORNAMENTI MODALITÀ ARCADE

Festa oscillante! In questa nuova modalità tutti contro tutti, ogni giocatore è Athena, e un colpo di rampino diretto contro il nemico assegna un'uccisione istantanea! Ma la vera festa è in Fai strada. Questa modalità per soli Scalebearer è, letteralmente, un treno incorsa pronto a schiantarsi. Carica furiosa al binario 3! Infine, le varianti Campione misterioso ed Empia trinità entrano nella rotazione Arcade a squadre. La prima assegna un campione casuale a ogni rientro, mentre la seconda limita la scelta delle armi a lanciarazzi, cannone a rotaia ed elettrolaser.



AGGIORNAMENTI IN QUANTITÀ

Con il prossimo aggiornamento, il team ha aperto il cofano del gioco e messo a punto il suo motore per offrire framerate più solido, risolvere il problema degli input fantasma e tanto altro ancora, nell'ambito dell'impegno dedicato ai miglioramenti prestazionali. Inoltre, il podio di fine partita adesso include i punteggi e la modalità Sacrificio vede ridurre il tempo di cattura dell'obelisco (da due minuti e mezzo a un minuto), rendendo questa modalità veloce ancora più... veloce!