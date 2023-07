Quake Champions: mappe e modalità gratis con l'update del QuakeCon 2023

In maniera del tutto inaspettata, Quake Champions ha accolto un nuovo aggiornamento gratuito che introduce una ricca serie di contenuti utili sia per allenarsi che per mettersi alla prova nel competitivo.

Sulla pagina ufficiale Steam del gioco è stato annunciato che l'update in questione è stato pubblicato per celebrare l'imminente arrivo del QuakeCon 2023, il grosso evento che si terrà fra circa un mese. La principale aggiunta consiste in Arena King, la nuova modalità competitiva in cui a scendere in campo per un testa a testa sono due Ranger: il primo che vincerà 10 round si accaparrerà la vittoria.

La patch introduce anche tre nuove mappe pensate per far allenare i giocatori: Gridlock è perfetta per chi vuole fare pratica nei movimenti, Warehouse serve ad alternare fuoco e copertura e Ringside è una mappa dalla forma circolare che consente di allenarsi ad uscire da momenti difficili.

Ma non è finita qua, poiché oltre al bundle a tema QuakeCon 2023 disponibile nel negozio sono stati modificati alcuni aspetti legati ai Campioni e alle armi. Si tratta di pochi interventi che però dovrebbero migliorare l'esperienza di gioco. Tra questi troviamo anche un miglioramento al sistema anti-cheat che contribuirà a rendere le partite più sicure.