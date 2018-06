Quake Champions: il nuovo aggiornamento introduce bot e nuove funzionalità nell'arena

Quake Champions continua a evolversi nella fase di accesso anticipato grazie anche al sostegno della community, e questo mese non fa eccezione. A partire da oggi, l'aggiornamento di giugno introduce nuove funzionalità che faciliteranno l'accesso al gioco, tra cui la presenza di una delle funzioni più richieste: i bot.

Bot: Vuoi migliorare le tue abilità? Qualcuno è uscito dalla partita in anticipo lasciando la squadra nei guai? Bene, i bot sono qui per salvare la situazione. Lo stesso tipo di intelligenza artificiale che presto si evolverà autonomamente e ci dominerà tutti! Con un livello di abilità scalabile che permette ai giocatori di allenarsi secondo le proprie capacità, i bot riempiono automaticamente i posti vuoti nelle partite quando necessario. Questa prima fase di apocalisse robotica supporta le modalità Deathmatch, Deathmatch a squadre e Instagib. Nuovi e avvincenti aggiornamenti sulla via dell'Armageddon sono previsti per il futuro!



Sangue e budella: Distruggere i nemici e vederli esplodere è da sempre un tratto distintivo dei giochi di id software, e Quake Champions regala già scene da film splatter. E se ti dicessimo che il viscerale combattimento dell'arena diventa ancora più sanguinolento con il nuovo sistema di sangue introdotto oggi? In questa prima fase, ogni campione è stato rivisto dal punto di vista della morte violenta, tenendo conto di come è fatta l'armatura indossata e della sua fisiologia in termini di organi e impianti cibernetici. Il nuovo sistema, inoltre, distrugge l'avversario in modo diverso a seconda della skin o degli shader utilizzati. Splatterrificante!



Negozio aggiornato: Con un sistema di sbudellamento nuovo e super dettagliato, ora più che mai è importante abbigliare i tuoi campioni in modo unico. A tale scopo, il negozio di gioco è stato aggiornato con nuovi oggetti estetica, permettendoti così di dare sfogo allo stilista che c'è in te.



E tanto altro ancora

Il feedback della community è più importante che mai e, siccome la nostra è la community più viva e divertente sulla piazza, abbiamo aggiunto anche quanto segue:

Playlist multi-modalità: è tutto il giorno che giochi e vuoi un'alternativa? Ora puoi cambiare modalità dalla sala d'attesa pre-partita. I giocatori esprimono un voto su come giocare al prossimo round da un elenco di tre opzioni: due combinazioni di modalità e mappa e un'opzione casuale. Resterai nell'arena per sempre! Come... Ranger!

Killer cam e scorte: Quake Champions è veloce. Così veloce che a volte non capisci neppure come abbia fatto il tuo nemico a sopravvivere dopo averti ucciso. Ora, nelle partite non classificate, la killer cam mostrerà ai giocatori appena uccisi salute e corazza rimaste dell'avversario nella schermata della morte. Ti hanno ucciso con 1 punto di salute rimasto? Buon per loro! Ora, rientra nella mischia e vendicati con un singolo proiettile!

Salute e corazza di squadra: nelle modalità di squadra verrà visualizzato lo stato di salute e corazza dei compagni, in modo che sia possibile decidere se lasciare quell'interessante megasalute all'alleato o prenderla per sé.

Nuova progressione e sistema di bottino: la gestione dei punti esperienza è stata modificata per permetterti di salire di livello più rapidamente. Inoltre, i giocatori che sceglieranno di giocare in gruppo otterranno PE e favore bonus. Infine, zaini, bauli e reliquiari avranno meno probabilità di fornire oggetti doppi, e i frammenti potranno essere usati per comprare i bauli. Tutto il sistema diventa più veloce, più semplice e più godibile.

Nuova modalità di provare i campioni: l'elenco dei campioni è cresciuto, e gli utenti che giocano gratuitamente vorrebbero giustamente provare le nuove aggiunte. Per facilitare le cose, il noleggio dei campioni è stato rimosso e sostituito da una rotazione di campioni gratuiti. Inoltre, i campioni ora possono essere sbloccati per sempre con il favore di gioco e con il platino. In sintesi, potrete provare i campioni con più facilità e acquisire nuovi campioni semplicemente giocando.

Modifiche al bilanciamento: oltre alle modifiche più evidenti, Quake Champions ha subito anche dei miglioramenti nascosti dedicati al bilanciamento complessivo del gioco. Queste modifiche riguardano velocità di movimento, scorte di salute e corazza per campioni leggeri, medi e pesanti e cambiamenti ai parametri delle armi e delle abilità.