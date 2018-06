Quake Champions: nuovo trailer e settimana di gioco gratuita

In occasione dell'E3 2018, Bethesda Softworks è tornata a parlare di Quake Champions, shooter online attualmente disponibile in versione Early Access.

La compagnia ha mostrato un nuovo trailer del gioco, in cui vengono mostrati i vari eroi e diverse sequenze di gameplay. Bethesda ha inoltre annunciato che, a partire da oggi stesso, sarà possibile scaricare liberamente Quake Champions e giocarci per una settimana. La versione free-to-play in accesso anticipato di Quake Champions include tutte le mappe e le modalità, compreso il campione di partenza Ranger. Ulteriori campioni sono disponibili in gioco, acquistabili oppure ottenibili combattendo nell'arena. Chiunque scaricherà il gioco in questa settimana, potrà continuare a giocare gratuitamente anche al termine della stessa.

Il lancio defintivo di Quake Champions è atteso entro l'anno.