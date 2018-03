Quake Champions si aggiorna con Instagib, partite classificate 2v2 e altre novità

continua a evolversi nella fase di accesso anticipato con nuovi contenuti, funzionalità e miglioramenti grazie anche al sostegno della community. Giovedì 15 marzo,pubblicherà il nuovo aggiornamento gratuito che include nuove modalità di gioco e nuovi elementi estetici.

Torna Instagib, la prima nuova modalità dai tempi della beta a numero chiuso, le partite personalizzate disporranno della nuova opzione "Nessuna abilità" e introdurremo una nuova versione 2v2 per le partite competitive e nuovi oggetti estetica per festeggiare l'arrivo della primavera. L'aggiornamento di marzo per Quake Champions include:

Nuova Modalità – Instagib, la classica modalità rapida e spietata, giunge finalmente in Quake Champions per offrire partite divertenti, veloci e brutali in cui un colpo ricevuto (o messo a segno) significa morte certa. I giocatori iniziano la partita con solo due armi a disposizione (cannone a rotaia e guanto), e nell'arena non ci sono armi, salute, corazza o potenziamenti da raccogliere. I campioni potranno comunque usare abilità attive e passive e le clessidre di recupero che compaiono nell'arena.



Nuova Modalità Classificata – La modalità Deathmatch a squadre 2v2 classificata si aggiunge alle intense sfide della modalità Duello. I giocatori, insieme a un amico, si scontreranno con l'altra squadra in combattimenti letali. Scegliere il campione giusto e le abilità più adatte faranno la differenza per chi ambisce alla cima della classifica.



Nuovi Oggetti Estetici – La primavera incombe, ed è tempo di aggiornare il guardaroba! Gli oggetti estetica Primavera di Quake Champions permetteranno ai giocatori di sfoggiare colori pastello con i nuovi shader per armi e personaggi. In aggiunta, ci saranno nuove icone per il profilo, emblemi e copricapi come cappello da unicorno, nido e altri ancora. Colori pastello e uccisioni sanguinolente? Sì, è possibile!



Nuove Impostazioni – I giocatori amanti della vecchia scuola potranno sfruttare l'opzione "Nessuna abilità" per giocare con i campioni senza troppi fronzoli. Questa opzione è disponibile solo per le partite personalizzate.



Quake Champions è disponibile per l'accesso anticipato su PC. I giocatori possono avere immediato accesso all'esperienza di gioco completa acquistando il Pacchetto Campioni, che sblocca tutti i campioni disponibili attualmente e in futuro, oltre a tutta una serie di esclusivi bonus nel gioco al modico prezzo di 29,99 €. Una versione del gioco free-to-play verrà pubblicata in futuro.