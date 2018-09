Quake Champions: The Longest Yard, nuovo campione e modalità Arcade

Bethesda annuncia oggi tante novità per Quake Champions, tra cui l'arrivo di un nuovo campione, di una nuova mappa, armi e skin aggiuntive per lo sparatutto targato ID Software.

"Per chi è appassionato di Quake o di FPS in generale (e tu lo sei, vero? VERO?), dirò solo questo: la Q3DM17 in Quake Champions. Mentre leggi queste parole, dovresti correre ad aggiornare il gioco e fare un po' di pratica, perché sai che in questa mappa frenesia e caos sono all'ordine del giorno. Se non sai di cosa stiamo parlando, fai qualche ricerca per scoprire cosa significa il binomio videogiochi e gioia. Ma non è finita qui... All'evento Bethesda Gameplay Days a Seattle abbiamo annunciato tante novità in arrivo oltre alla mappa The Longest Yard, come le modalità Arcade e tantissime modifiche al bilanciamento e al gioco. Nell'immediato futuro introdurremo anche il nuovo campione Athena, che oscillerà per l'arena con il suo rampino. Il team ha finalizzato due nuove modalità che saranno presenti sul PTS a ottobre: l'apprezzata Conquista la bandiera e la nuova modalità Portale Vacuo, in cui due squadre si sfideranno in attacco e in difesa. Continua la lettura per maggiori dettagli e ricorda che Quake Champions è gratis per tutti su Steam e Bethesda.net."



The Longest Yard

Pad di salto... nello spazio! Parliamo della Q3DM17, una tra le mappe più popolari e brutali di Quake 3 Arena, dove i giocatori si sfidano a colpi di cannone a rotaia e lanciarazzi. Oggi, The Longest Yard torna rivisitata in Quake Champions per offrire una nuova iniezione di adrenalina con l'aggiornamento di settembre. Dedicato a te, che usi Scalebearer: cerca di non usare Carica furiosa troppo vicino ai bordi...



Nuovo Campione: Athena

Quake Champions si fonda su velocità e movimento. Questo campione li porta entrambi all'estremo. Athena sfreccia per l'arena con il suo rampino, sorvolando gli avversari e facendo piovere su di loro razzi, plasma e colpi di cannone a rotaia. Volto familiare del passato di Quake, Athena arriverà sul PTS a metà settembre, e sarà proposta a tutti poco tempo dopo.

Modalità Arcade

Queste modalità permetteranno ai giocatori di Quake Champions di sfidarsi in modo nuovo a partire da settembre. In evidenza nella schermata "Gioca subito", le modalità Arcade si alterneranno con una rotazione regolare. Alcuni esempi di modalità Arcade:

Rocket Arena : tutti i campioni entrano in gioco solo con il lanciarazzi. E questi lanciarazzi hanno munizioni infinite e quad damage! BOOM!

: tutti i campioni entrano in gioco solo con il lanciarazzi. E questi lanciarazzi hanno munizioni infinite e quad damage! BOOM! Campione Misterioso : inizia con un campione a caso e rientra in gioco con un personaggio diverso ogni volta che vieni ucciso. La parte migliore? Puoi rientrare con campioni che non hai ancora sbloccato, così avrai l'opportunità di provarli tutti. Dovrai per forza!

: inizia con un campione a caso e rientra in gioco con un personaggio diverso ogni volta che vieni ucciso. La parte migliore? Puoi rientrare con campioni che non hai ancora sbloccato, così avrai l'opportunità di provarli tutti. Dovrai per forza! Instagib a squadre : un-colpo-un-morto, così tradizionalmente splatter, ora anche 4 contro 4!

: un-colpo-un-morto, così tradizionalmente splatter, ora anche 4 contro 4! Empia trinità: le armi non sono più presenti nella mappa. Tuttavia, entri in gioco con le tre armi più rappresentative di Quake: il lanciarazzi, il cannone a rotaia e l'elettrolaser! Fai del tuo meglio con le armi migliori del gioco.

Sacrificio: cattura l'anima, conquista l'obelisco, 4 contro 4! Un gradito ritorno.

Nuove Skin

Per prima cosa il classico Super Shotgun di Quake II è ritornato ed è stato rinominato “Trespasser” dalla community in onore dello Strogg Berserker di Quake II che notoriamente urlò quella parola dopo aver visto il giocatore. Inoltre, l'aggiornamento di settembre introdurrà l'auto-completamento delle squadre con i bot, il supporto ai gruppi per tutte le modalità e tanto altro ancora.



Quake Champions è ora disponibile gratuitamente in Early Access tramite Bethesda.net e su Steam. Il pacchetto speciale Scalebearer, che comprende un'imponente statuetta del signore della guerra galattico, un'esclusiva skin Oni per Scalebearer e altre fantastiche ricompense di gioco, è disponibile nei negozi.