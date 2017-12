Quake Champions: l'update di dicembre introduce un campione, una mappa e molto altro

continua ad aggiornare e migliorarenel periodo di accesso anticipato in base ai feedback e alle richieste della community. Questa settimana, precisamente giovedì 14 dicembre, arriverà l'aggiornamento più grande mai integrato finora in

Sono quindi in arrivo il campione Keel, che torna dai fasti di Quake 3 Arena e Quake Live, una nuova arena per la modalità Duello 2v2, Vale of Pnath, partite classificate e classifiche e tanti oggetti, equipaggiamento e mappe a tema natalizio per un periodo limitato.



L'aggiornamento di dicembre include:

Nuovo Campione – Keel è tornato! Keel, la macchina da guerra resuscitata di Quake 3 Arena, si unisce agli altri campioni la prossima settimana con la sua abilità attiva Sciame di granate, che gli permette di lanciare salve di granate, e l'abilità passiva Scorta, che riduce il tempo di recupero di Sciame di granate a ogni pacco di munizioni raccolto. Keel è gratuito per chi possiede il Pacchetto Campioni ed è disponibile per l'acquisto con platino nel negozio di gioco.

Quake Champions è disponibile in fase di accesso anticipato su Steam. I giocatori possono giocare al meglio acquistando il Pacchetto Campione, che sblocca tutti i campioni attuali e futuri e altri bonus esclusivi al prezzo di 29,99 $. Una versione free-to-play verrà pubblicata prossimamente.