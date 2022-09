Quake come Doom: gira ovunque, anche su un Apple Watch

Siamo abituati a vedere Doom girare un po' su qualunque dispositivo esistente (avete visto ad esempio Doom riprodotto su un test di gravidanza?), ma a tenere compagnia al classico di id Software ci sono altre produzioni illustri. Quake rientra sicuramente tra queste.

Neanche a farlo apposta, Quake è un altro storico FPS creato sempre da id Software, divenuto un brand di culto dopo anni di seguiti e riedizioni. Ma se giocarlo su PC e console vi ha stufato, preparatevi: qualcuno è riuscito a farlo funzionare perfettamente sul minuscolo schermo di un Apple Watch. La testimonianza video arriva dal canale Youtube di MyOwnClone, che ci offre anche una breve clip di gameplay tratta dall'inconsueto porting non ufficiale.

A colpire non è solo la qualità tecnica del gioco sull'Apple Watch, che appare fluido e ben dettagliato proprio come il gioco originale, ma anche gameplay e sistema di movimento non hanno subito alcuna alterazione, funzionando in maniera impeccabile. Certo, le dimensioni assai ridotte del prodotto Apple rendono comunque complicato giocare al meglio a causa della disposizione dei tasti su schermo, ma con un po' di pazienza e spirito di adattamento, potrete giocare a Quake letteralmente ovunque ed in qualunque momento.

Intanto lo scorso agosto al QuakeCon è stato confermato l'arrivo della mod Threewave CLB per Quake Remastered, che aggiunge tra le opzioni di gioco la modalità Conquista la Bandiera.