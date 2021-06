Quake compie oggi 25 anni, è uscito il 22 giugno del 1996

Il 22 giugno del 1996 GT Interactive pubblicava Quake, sparatutto in prima persona sviluppato da id Software dopo il grande successo riscosso con Wolfenstein 3D, DOOM e e DOOM 2 Hell on Earth.

Lo sparatutto di John Carmack e John Romero festeggia oggi il venticinquesimo anniversario, Quake ha riscosso sin da subito enorme successo, generando anche numerose polemiche per l'alto tasso di violenza (in maniera simile a quanto accaduto pochi anni prima con il già citato DOOM, sempre di id Software) e conquistando la scena su PC. Quake 2 ottiene un successo ancora maggiore così come Quake 3 Arena, vero e proprio precursore di molti sparatutto multiplayer che sarebbero arrivati negli anni seguenti sopratutto su Personal Computer, dettando un vero e proprio trend nei primi anni 2000.

Negli ultimi tempi la saga non brilla più come un tempo e la tiepida accoglienza riservata a Quake Champions ha spinto Bethesda e id Software a lavorare su nuovi concept, secondo un rumor un reboot di Quake è in sviluppo per Xbox e PC ma non ci sono ancora conferme in merito, ricordiamo che Bethesda e id Software sono ora di proprietà di Microsoft, chissà che sotto l'ala della casa di Redmond il glorioso shooter non possa tornare in vita, esattamente come accaduto con DOOM e Wolfenstein.