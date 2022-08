Quake o DOOM? ID Software lavora al 'prossimo grande gioco', conferma Marty Stratton

In apertura del QuakeCon 2022 che ha fatto da sfondo a tante novità e a un video di Redfall, il produttore esecutivo di ID Software Marty Stratton ha condiviso delle interessanti novità sul prossimo videogioco degli autori di Quake e DOOM.

Nell'intervento che ha dato ufficialmente il via alla nuova edizione del QuakeCon, l'alto esponente della sussidiaria di Bethesda e degli Xbox Game Studios ha infatti precisato che "la squadra di ID Software è attualmente al lavoro sul nostro prossimo, grande videogioco... anche se non siamo ancora pronti per condividere ulteriori dettagli...".

Il produttore esecutivo della storica software house statunitense conferma così le anticipazioni delle scorse settimane legate allo sviluppo del nuovo gioco di ID Software oltre Quake e DOOM, con l'apertura di numerose posizioni lavorative presso il quartier generale e le sedi distaccate per velocizzare i lavori su questo ambizioso progetto.

Stando ad alcuni, dietro a questo misterioso sparatutto tripla A potrebbe nascondersi il rumoreggiato progetto di Quake Reboot, mentre altri sperano in un nuovo capitolo di DOOM in funzione dell'eccezionale successo di pubblico e critica raggiunto dall'ultimo episodio della serie, DOOM Eternal.