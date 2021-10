Quake o DOOM? Id Software è al lavoro su un FPS storico

Ad oltre un anno dall'uscita, id Software è ancora impegnata con DOOM Eternal, che ha appena ricevuto un aggiornamento gratis con la modalità Orda e tanti miglioramenti alla Battlemonde. In ogni caso, sembra che gli sviluppatori texani stiano già pensando al loro futuro.

Degli osservatori attenti hanno notato che Id Software è alla ricerca di un Senior Technical Animator, uno Skybox Artist, un Environment Concept Artist e altre figure lavorative per espandere il proprio organico. In nessuno di questi annunci viene specificato in maniera chiara il progetto di riferimento, ma si parla di un action FPS appartenente ad una saga iconica di lunga data. Una descrizione più che sufficiente per alimentare diverse teorie e farci pensare ad un nuovo capitolo di DOOM o di Quake.

Tra le due, l'ipotesi più affascinante è senza dubbio quella di un nuovo Quake. La recente pubblicazione di Quake Remastered potrebbe aver spalancato le porte al ritorno in auge della serie, che senza dubbio merita la stessa attenzione rivolta a DOOM negli anni recenti. Nei documenti degli annunci di lavoro, tra l'altro, vengono richieste competenze artistiche molto specifiche da impiegare nella lavorazione di "un AAA con ambientazioni e skybox sci-fi e fantasy", una descrizione che sembra calzare a pennello con il dark-fantasy futuristico della storica saga di Quake.

Ricordiamo che Quake Champions, ultimo capitolo della serie interamente votato al multiplayer, non è mai riuscito ad ottenere il successo sperato, al punto che nel 2018 è stato convertito al formato free-to-play.