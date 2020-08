Quake gratis questa settimana durante il QuakeCon insieme ad altri regali Bethesda

Il prossimo weekend (dal 7 al 10 agosto) si terrà il QuakeCon 2020, nuova edizione della celebre fiera targata Bethesda, quest'anno esclusivamente in formato digitale a causa dell'emergenza Coronavirus. Per incentivare la visione dello show, il publisher ha promesso una sere di regali e contenuti gratis per tutti.

Per l'intero fine settimana sarà possibile scaricare l'originale Quake dal launcher di Bethesda.net, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre. Se le donazioni delle iniziative di beneficienza raggiungeranno quota 10.000 dollari sarà possibile anche scaricare gratis una copia di Quake II.

Previsti anche bonus per altri giochi Bethesda tra cui un esclusivo animale per The Elder Scrolls Online, la skin Slayer QuakeCon per DOOM Eternal, la skin per il Cannone a Rotaia in Quake Champions e il completo da Sheepsquatch e varianti demoniache per lo zaino Mister Fuzzy in Fallout 76.

Il programma completo del QuakeCon 2020 prevede la cerimonia di apertura in programma venerdì 7 agosto alle 18:00 (ora italiana) e una serie di livestream per tutto il weekend con gameplay e approfondimenti su tutti i giochi della casa del Maryland, da DOOM Eternal a Dishonored. Una buona occasione per scoprire le novità in arrivo per alcuni dei titoli più popolari e amati dai giocatori.