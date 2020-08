Quake Pro League: il nostro Vengeur al Quake World Championship

Il Quake World Championship, evento finale della stagione competitiva 2019-2020 inizierà ufficialmente venerdì per concludersi coi fuochi d'artificio domenica sera.

L'evento, che quest'anno si giocherà online in concomitanza con l'edizione del QuakeCon denominata appunto “@home”, incoronerà finalmente il nuovo campione del mondo di Quake e l'MVP della Pro League.

I migliori giocatori al mondo si sfideranno nell'arena per un prize pool di 150.000 Dollari e il raro privilegio di vedere il proprio nome inciso sulla cintura del World Championship di Quake.

Chi ci sarà? I bracket sono già formati e i campioni pronti a sfidarsi. Ci saranno ovviamente i migliori giocatori al mondo appartenenti alle regioni NA/SA, EU/CIS, oltre ai Challenger st0n3, Garpy, sib e Maxter.

Non mancheranno le sorprese degli stage passati (indimenticabile quello di Lucca 2019), come il canadese Gnik, né le leggende della disciplina come lo statunitesne Dahang e Rapha. Poi, Tox1q e Spart1e proveranno a far la voce grossa, così come K1llsen, Raisy, Cypher e CNZ.

A noi, però, interessa solo un giocatore: il nostro Marco Ragusa, aka Vengeur.

Per quanto riguarda il formato, il Campionato del mondo sarà suddiviso in due gruppi regionali di 12 persone ciascuno a doppia eliminazione. Vengeur inizierà la propria scalata sabato, a partire dalle 14:00. Il suo sfidante uscirà dal match preliminare tra il suo compagno di squadra Raisy e lo svedese Tox1q.

Tutti a fare il tifo per Vengeur a partire dalle 14:00 di sabato sui due canali Twitch ufficiali: Quake e Quake2. Per tutti gli altri match, vi ricordiamo che l'evento inizia venerdì e si concluderà domenica sera

Daje Marco!