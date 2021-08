Quake Remaster per PS5: 120 Hz, 4K e supporto per il DualSense

L'edizione rimasterizzata di Quake è stata pubblicata in occasione del QuakeCon su tutte le piattaforme per festeggiare il venticinquesimo anniversario del gioco, grazie al PlayStation Blog scopriamo ora alcune caratteristiche della versione PS5.

Su PlayStation 5 il gioco supporterà la risoluzione 4K ed i 120Hz tramite aggiornamento gratuito che verrà pubblicato più avanti, ma non solo perchè lo sparatutto id Software è anche perfettamente compatibile con il DualSense: confermato il supporto per feedback aptico, grilletti adattivi, mira con giroscopio in movimento e riproduzione audio ed effetti tramite gli speaker.

Quake Remaster include il gioco originale con varie migliorie tecniche tra cui un rinnovato sistema di illuminazione, anti-aliasing e maggior profondità di campo, il tutto con risoluzione fino a 4K. Presente la colonna sonora originale firmata da Trent Reznor, oltre al gioco la remaster include anche le espansioni The Scourge of Armagon e Dissolution of Eternity e i due contenuti extra Dimension of the Past e Dimension of the Machine sviluppati dal team MachineGames (Wolfenstein).

Gli abbonati a Xbox Game Pass possono giocare gratis a Quake su tutte le console Xbox, il gioco è in vendita anche sugli store digitali PC, Xbox, PlayStation e Nintendo, una bella occasione per riscoprire un classico degli FPS anni '90.