Quake Remastered: come scaricare gratis il DLC Quake 64

Senza stupire i giocatori a causa degli insistenti rumor, ieri sera è arrivata su PC e console (anche su Xbox Game Pass) la versione rimasterizzata in alta definizione del primissimo Quake, pietra miliare degli sparatutto in prima persona. Sebbene non sia presente nel menu principale, il gioco include anche Quake 64, ecco come scaricarlo.

Come ben saprete, la nuova edizione dello shooter idSoftware non include solo la campagna originale ma anche una serie di extra tra le quali troviamo la storia creata appositamente per il rilancio del gioco da MachineGames, ovvero gli autori del reboot di Wolfenstein. In aggiunta a questo e ad altri DLC, il gioco include anche la possibilità di giocare a Quake 64, ma questa opzione non è semplice da raggiungere come per tutte le altre campagne. Per sbloccare Quake 64 dovete innanzitutto selezionare "Add-On" nella schermata principale del gioco e accedere così al menu relativo a tutti i contenuti extra, il quale dovrebbe presentare solo ed esclusivamente una voce. A questo punto premete il tasto X su Xbox (Quadrato su PlayStation) per avviare il download del contenuto aggiuntivo, il quale si scaricherà nel giro di qualche secondo a causa del peso ridotto.

Normalmente è possibile selezionare la voce "Giocatore Singolo" nel menu principale e, cliccando su "Nuova Partita", viene data al giocatore l'opportunità di selezionare tra i seguenti capitoli della storia: Quake (campagna originale), Scourge of Armagon, Dissolution of Eternity, Dimension of the Past e Dimension of the Machine. Se volete giocare a Quake 64 dovete prima di tutto accedere al menu Add-On nella schermata principale e attivare il DLC premendo il tasto Y su Xbox (Triangolo su PlayStation): così facendo al momento di scegliere quale campagna giocare vedrete solo ed esclusivamente Quake 64. Per tornare a giocare gli altri capitoli dovete disattivare l'Add-On Quake 64 nella relativa schermata premendo l'apposito tasto.

Sapevate che Quake Remastered supporta i 120Hz e il DualSense su PlayStation 5?