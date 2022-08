Quake Remastered: la mod Threewave CLB è arrivata con un update gratis

Tra le novità a tema Bethesda e idSoftware che sono state annunciate in occasione dell'edizione 2022 del QuakeCon troviamo anche un aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Quake Remastered.

La riedizione in alta definizione dello storico sparatutto in prima persona si è infatti aggiornata con una delle mod più apprezzate dai videogiocatori di tutto il mondo. Ci stiamo riferendo alla leggendaria mod che prende il nome di Threewave CLB, ovvero la modalità Conquista la Bandiera (Capture the Flag o CTF nella versione inglese del gioco). L'aggiornamento 4 permette quindi a otto giocatori di prendere parte a match nella modalità multiplayer in cui l'obiettivo consiste nel rubare una bandiera e riportarla alla base senza essere eliminati. A fare da sfondo alle partite potranno esserci nove diverse arene, le stesse che facevano parte della versione originale della mod.

L'update in questione può già essere scaricato da tutti i possessori del gioco, inclusi coloro i quali dispongono di un abbonamento attivo a PC o Xbox Game Pass, dal momento che lo sparatutto fa parte della libreria del servizio. A proposito, sapevate che Return to Castle Wolfeinstein e altri classici Bethesda sono entrati oggi nel catalogo di PC Game Pass?