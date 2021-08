Quake Remastered è realtà, già disponibile sui vari store e incluso in Xbox Game Pass

A poche ore dall'atteso QuakeCon, Quake Remastered ha fatto capolino negli store delle varie piattaforme. La versione next-gen dello storico sparatutto promette una risoluzione fino a 4K e grafica migliorata per i PC e le console contemporanee.

Sviluppato da id Software nei lontani anni '90, Quake torna con una versione rimasterizzata in grado di sfruttare i moderni hardware con una risoluzione fino a 4K, modelli migliorati, un nuovo sistema di illuminazione, anti-aliasing e profondità di campo, il tutto accompagnato dalla celebre colonna sonora originale firmata da Trent Reznor. L'edizione Remastered consente di giocare l'intera campagna dark fantasy e include le espansioni originali "The Scourge of Armagon" e "Dissolution of Eternity", nonché i contenuti aggiuntivi sviluppati da MachineGames "Dimension of the Past" e il nuovissimo "Dimension of the Machine".

Quest'ultima in particolare porterà i giocatori nelle profondità di lava e acciaio dove è conservata "La Macchina" con l'obbiettivo di distruggerla prima che i nemici riescano ad aprire un minaccioso portale su mondi sconosciuti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Quake Remastered è disponibile su PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One e incluso nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass. La versione nativa per PlayStation 5 e Xbox Series X/S arriverà con un aggiornamento successivo.