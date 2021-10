Quake Remastered riceve l'upgrade 'next-gen' gratis su PS5 e Xbox Series X

Quake Remastered, pubblicato lo scorso agosto in occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della storica serie, ha ricevuto un upgrade "next-gen" che farà felici i possessori di console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Già comprensivo del gioco base insieme alle sue due espansioni ed altri due DLC realizzati da Machine Games (autori di Wolfenstein The New Order), Quake Remastered va in questo modo a sfruttare gli hardware di nuova generazione arricchendosi di interessanti novità legate al comparto tecnico. Per la precisione, l'aggiornamento introduce la possibilità di giocare in risoluzione 4K e fino a 120fps su PlayStation 5 e Xbox Series X. Introdotto inoltre il pieno supporto ai trigger adattivi e al feedback aptico del DualSense di PS5 e a Xbox Play Anywhere, grazie al quale potrete liberamente passare tra una piattaforma Xbox e l'altra.

L'update è completamente gratuito per tutti coloro che già hanno acquistato la propria copia di Quake Remastered su PlayStation 4 o Xbox One (l'aggiornamento è disponibile anche nella versione per Game Pass). Tutte le istruzioni per effettuare il passaggio alla versione next-gen sono indicate sul sito ufficiale di Bethesda.

Cogliamo l'occasione per rimandarvi alla nostra Recensione di Quake Remastered e scoprire tutto sulla riedizione dell'immortale sparatutto in prima persona.