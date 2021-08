Quake valutato dall'ESRB per PS5, Xbox Series X e Switch: annuncio stasera?

Con il QuakeCon alle porte, continuano i leak: questa mattina Walmart ha messo in listino Doom Slayers Collection per Nintendo Switch, adesso è l'ESRB a fornire alcune informazioni su un nuovo annuncio... Quake.

L'ente americano che si occupa di valutare e classificare i videogiochi in arrivo negli USA ha pubblicato il rating di Quake per PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, inutile dire come questo porting non sia ancora stato annunciato e dunque questa sera ne sapremo di più.

La descrizione parla di "un soldato che viaggia nel tempo per fermare le forze del male" e per quanto riguarda il gameplay si parla di "scenari labirintici in stile medievale con armi come fucili, lanciagranate e pistole per eliminare zombie, demoni e nemici umani."

Niente di nuovo sotto il sole per quello che sembra essere una riedizione del primo gioco della serie uscito nel 1996, piuttosto che un capitolo nuovo vero e proprio, del resto da tempo si rumoreggia di una versione aggiornata e migliorata di Quake e il QuakeCon sembra essere il momento giusto per svelarla. In ogni caso ne sapremo di più alle 20:00 quando la cerimonia inaugurale verrà trasmessa in mondovisione, seguitela con noi sul canale Twitch di Everyeye.